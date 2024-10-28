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Гелен Келлер
Німеччина та Франція скептичні до плану обійти вето Угорщини на допомогу Україні, - Bloomberg
10:20 28.10.2024 |
Німеччина та Франція і виступають проти плану ЄС обійти вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України. Мова йде про військову допомогу на 6,6 млрд доларів США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, Європейська служба зовнішніх дій висунула можливість дозволити державам-членам ЄС вносити добровільні внески до Європейського фонду миру, який використовується для фінансування військового обладнання. Таким чином, це дало б змогу в майбутньому спрямовувати кошти на допомогу на основі згоди вкладників, а не одностайної підтримки.
Проте Франція та Німеччина висловили стурбованість з приводу створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє ЄФМ як інструмент зовнішньої політики. На даний момент ЄФМ покладається на обов'язкові внески, що ґрунтуються на економічній вазі кожного члена ЄС, і вимагає одностайності для виплати.
Також Bloomberg пише, що в деяких країнах добровільні внески можуть вимагати схвалення національних парламентів, що додасть ще один рівень складності.
Видання зауважило, що Угорщина вже більше року накладає вето на виплати Україні, спонукаючи держави Європейського союзу шукати альтернативні рішення.
Нагадаємо, що Україна отримає від ЄС кредит на суму до 35 млрд доларів у рамках зобов'язань G7. Таке рішення затвердила Рада Євросоюзу.
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