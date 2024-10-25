Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна і Болгарія розпочали переговори про підписання двосторонньої угоди про безпеку

 

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів із болгарською стороною щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, повідомляє пресслужба президента України.

Як повідомляється, за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, а також на виконання Спільної декларації G7 Україна та Болгарія розпочали роботу над проєктом документа та погодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод щодо виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ із Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", - цитує пресслужба слова Жовкви.

Сторони погодили подальший графік переговорів, щоб підготувати фінальний текст угоди.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3135
  0,0505
 0,12
EUR
 1
 44,7136
  0,1723
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9089  0,05 0,12 41,5542  0,01 0,02
EUR 44,4132  0,05 0,11 45,1174  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3100  0,03 0,06 41,3200  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес