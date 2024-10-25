Україна і Болгарія розпочали переговори про підписання двосторонньої угоди про безпеку

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів із болгарською стороною щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, повідомляє пресслужба президента України.

Як повідомляється, за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, а також на виконання Спільної декларації G7 Україна та Болгарія розпочали роботу над проєктом документа та погодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод щодо виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ із Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", - цитує пресслужба слова Жовкви.

Сторони погодили подальший графік переговорів, щоб підготувати фінальний текст угоди.