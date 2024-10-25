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В Офісі президента спростували слова Путіна про нібито «пропозицію» Москві через Туреччину
14:06 25.10.2024 |
В України є Формула миру, тоді як у Володимира Путіна є бажання вести війну, тому він постійно шукає "відмазки", чому не йде на Формулу миру, заявив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин.
"У нас є Формула миру. Вона є в Статуті ООН. А у нього (у Путіна - ІФ-У) є бажання вести війну, і він винуватець агресії. Тому йому постійно потрібно шукати відмазки, чому він два роки не йде на Формулу миру", - повідомив Литвин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Раніше Володимир Путін на саміті БРІКС заявив, що нібито представник Туреччини на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні отримав від України якусь пропозицію для Росії.
Українська формула миру, озвучена президентом Володимиром Зеленським на саміті G-20 у 2022 р., містить у собі радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидію екоциду; недопущення ескалації; і останнє - фіксацію закінчення війни.
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