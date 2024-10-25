Скандал з інвалідностями докотився до Податкової. Почалися звільнення – Гетманцев

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що після скандалу із роздаванням довідок про інвалідність із керівництва Державної податкової служби пішли 16 осіб. Про це він написав у Telegram.

"Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб з керівництва, в тому числі регіонального, що оформились інвалідами після 24 лютого 2022 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17. Одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті", - розповів Гетманцев.

Решта 16 чоловіків "прийняли вольове та чесне рішення залишити службу", написав депутат.

Він додав, що розраховує на аналогічну інформацію від інших органів з відання податкового комітету: Державної митної служби, Бюро економічної безпеки, Держфінмоніторингу, а також Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.