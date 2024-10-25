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Салліван: Позиція США щодо далекобійних ударів по РФ не змінилась, але розмови тривають
23:58 24.10.2024 |
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що позиція президентської адміністрації щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ не змінилась, проте переговори тривають.
Про це він сказав в ході виступу у Національному університеті оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
Він не пояснив причин такого рішення, але сказав, що США надають Україні "величезний набір можливостей для захисту її суверенітету та територіальної цілісності".
"Виходячи з принципів здорового глузду, якщо є артилерійська система, яка веде вогонь по вас з-за кордону в Харкові чи в іншому місці вздовж українсько-російського кордону, ви повинні мати можливість стріляти у відповідь", - зазначив представник Білого дому.
Але удари на дальню дистанцію зброєю з американськими компонентами Україні заборонені, додав Салліван.
"Наша політика не змінилася на цей момент, але ці розмови триватимуть, і я вважаю, що їх найкраще проводити за закритими дверима, щоб ми могли розв'язувати це питання з нашими українськими партнерами", - додав він.
ЗМІ раніше повідомили, що згідно з оцінкою розвідки США та Пентагону, дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії принесе Києву більше недоліків, ніж вигод, тому вони рекомендували не змінювати відповідну політику.
Минулого місяця президент США натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".
Водночас шеф Пентагону Ллойд Остін став на захист американських обмежень на далекобійні удари західною зброєю для України і наполягав на тому, що вона може перемогти Росію навіть без такого потенціалу.
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