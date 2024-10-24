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В «Армія+» запустили онлайн-навчання з військової справи
У застосунку "Армія+" тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, це дасть змогу українським бійцям отримувати важливі знання навіть у польових умовах.
"Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем". Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля - тест для перевірки знань, а в кінці курсу - іспит. Це допоможе не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці", - написав міністр у фейсбуці.
Він також повідомив, що відомство вже працює над новими курсами, такими як "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".
"Наша мета - забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання - це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", - додав він.
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