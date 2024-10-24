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У Конгресі США закликали розглянути «прямі воєнні дії», якщо війська КНДР ввійдуть в Україну
16:16 24.10.2024 |
Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер вважає, що якщо військові Північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість вжиття "прямих воєнних дій".
Про це пише газета The Hill, передає "Європейська правда".
Тернер вважає, що адміністрація американського президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс "повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів".
"Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї", - заявив він.
Нагадаємо, розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.
На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.
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