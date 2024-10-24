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АНАЛІТИКА

У Генштабі обговорюють створення Кіберсил у складі ЗСУ

15:54 24.10.2024 |

Політика

 

У Силах оборони України обговорюють питання створення окремого роду сил у структурі Збройних Сил України (ЗСУ) - Кіберсил, повідомили у четвер, 24 жовтня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На думку представників оборонного сектора, це допоможе забезпечити ефективну реалізацію завдань у кіберсфері.

"Створення Кіберсил як окремого роду сил дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом", - йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Проєкт концепції створення Кіберсил обговорили представники Сил оборони України, народні депутати й експерти. Головував на зустріч начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.

Учасники зустрічі розглянули основні положення проєкту з урахуванням досвіду інших країн, де були створені кібервійська, та проаналізували досвід захисту у кіберпросторі в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також на зустрічі були визначені основні завдання та функції Кіберсил у співпраці з іншими складовими сектора оборони України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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