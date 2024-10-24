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Міноборони: Аудит використання військової допомоги США не виявив значних порушень
12:40 24.10.2024 |
Міністерство оборони та Офіс генерального інспектора Міноборони США дослідили процес обліку та використання американських запасних частин, що замовляються та постачаються до Збройних сил України як міжнародна військова допомога.
Про це йдеться у заяві українського оборонного відомства, передає "Європейська правда".
Як зазначило оборонне відомство, аудит значних відхилень не ідентифікував, проте встановив прогалину в нормативній базі.
Міноборони пояснило, що ця прогалина ускладнює обіг запасних частин від пошкодженої військової техніки, що надавалася Україні американською стороною як міжнародна військова допомога.
Наразі за рішенням Міноборони спільно напрацьовується двосторонній офіційний регламент, який підвищить ефективність використання відповідних частин та агрегатів.
Крім того, міністерство розглядає можливість впровадження уніфікованого програмного продукту, що інтегрує облік міжнародної військової допомоги служб забезпечення в єдину систему та актуалізує поточну інформацію з урахуванням постійного оновлення даних Групи безпекової допомоги Україні.
Відтак, вже готується Меморандум між Міноборони та Офісом генерального інспектора Міноборони США про українсько-американську співпрацю у сфері діяльності з внутрішнього аудиту.
Документ має посилити контроль за безпековою допомогою Україні та унеможливити спекуляції довкола доброчесності її використання Силами оборони України, додали в оборонному відомстві.
У вересні стало відомо, що Міністерстві оборони США мають намір провести перевірку бухгалтерської звітності американських збройних сил щодо військової допомоги Україні.
Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом. В ході свого візиту до Києва він оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $400 млн.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з Остіном обговорювались питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.
Пізніше він проінформував, що США готують пакет допомоги на $800 млн, які підуть на фінансування виробництва дронів в Україні.
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