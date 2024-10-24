Запрошення України до НАТО блокують сім країн, - Politico

У питанні щодо вступу України до Північно-атлантичного альянсу Вашингтон і Берлін не поспішають погодити запрошення Києва до блоку. Проте крім США та Німеччини ще щонайменше 5 держав-учасниць Альянсу "блокують" дане питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як розповіли у розмові з західними ЗМІ чотири офіційні особи та дипломати із США та НАТО на умовах анонімності, Німеччина та Штати є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом президент України Володимира Зеленського якнайшвидше отримати запрошення приєднатися до блоку.

Річ у тім, що про запрошення країни до НАТО йдеться у плані перемоги України у війні з РФ, оголошеному Зеленським нещодавно.

Разом з тим український президент визнавав, що реальне долучення до альянсу буде можливе лише після закінчення війни. Втім, Зеленський також акцентував на принциповій важливості для України отримати запрошення до НАТО ще під час війни.

Натомість західна преса пише, що ключові члени Північно-атлантичного альянсу стурбовані можливістю вступити у війну з РФ.

Нещодавно глава місії США при НАТО Джуліан Сміт підкреслила позицію Вашингтона в цьому питанні. Вона заявила, що станом на зараз Альянс "не дійшов до того моменту, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну".

Додамо, раніше Зеленський визнав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримає його ідею щодо швидкого запрошення України до членства в НАТО. Та додав, що з німецькою стороною "доведеться багато працювати... але все одно Сполучені Штати матимуть на це вплив".

Крім Вашингтона та Берліна, у питанні щодо вступу України до НАТО чинять опір Угорщина та Словаччина. Але причина в цьому інша. Як пояснюють ЗМІ, їхні "нинішні популістські лідери дотримуються загалом прокремлівської лінії".

Зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан блокує кошти Євросоюзу на надання Україні оборонної допомоги, та виходить із програми НАТО щодо передачі зброї Києву в рамках підтримки..

Між тим глава словацького уряду Роберт Фіцо раніше цього місяця заявляв, що дозвіл Україні приєднатися до НАТО нібито "буде хорошою основою для третьої світової війни",

Але є ще кілька країн-членів Альянсу, які не хочуть прискорювати питання щодо вступу України до НАТО, але роблять це не публічно.

"Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть", - сказав виданню Politico один із представників НАТО.

Другий чиновник розповів представникам західних ЗМІ, що ці країни "підтримують це абстрактно", але щойно це наблизиться до реалізації - вони почнуть заперечувати ідею більш публічно.

Це ставить їх у протиріччя з такими країнами, як Естонія, Латвія та Литва, а також із Польщею, які мають більший ентузіазм в питанні вступу України до НАТО, та неодноразово заявляли про це.

"Однак офіційні особи, які розмовляли з Politico, намагалися підкреслити, що ані США, ані Німеччина не виключають можливого вступу України до альянсу", - зауважується в публікації.