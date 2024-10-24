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АНАЛІТИКА

Штаб Сил безпілотних систем очолив екскомандир 28 ОМБр Халабуда

23:53 23.10.2024 |

Політика

 

Полковника Олексія Халабуду, який раніше командував 28-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ, призначено начальником штабу командування Сил безпілотних систем (СБС), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українському Міністерстві оборони України.

Як повідомили агентству джерела, за результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України неможливе. Так, 14 жовтня 2024 року його було звільнено із займаної посади та переведено на посаду офіцера резерву батальйону резерву.

"Це рішення було ухвалено після дотримання всіх необхідних процедур і ретельної перевірки, з метою підвищення ефективності роботи підрозділу та його здатності відповідати сучасним викликам", - розповів співрозмовник.

За інформацією джерел, новим начальником штабу Сил безпілотних систем призначено колишнього командира 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковника Олексія Халабуду.

Раніше в інтерв'ю Суспільному штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак повідомив, що капітан першого рангу Роман Гладкий, якого влітку цього року призначили начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду.

Як повідомлялося, 20 вересня джерело в Міністерстві оборони України повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що міністр оборони України Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки і планує провести масштабні кадрові "чистки" - звільнити приблизно 20 генералів і чиновників через "совковий підхід" і "неефективність". Серед кандидатів на звільнення співрозмовник агентства назвав і Гладкого.

Гладкий - офіцер із багаторічним досвідом служби у Збройних силах України, має військову освіту і значний досвід служби на керівних посадах у ЗСУ. У 2020-23 роках він обіймав посаду заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об'єднаних сил, а потім заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Проходив спеціалізований вишкіл у Канаді, а з початком широкомасштабної агресії - виконував завдання на різних напрямках.

Після його призначення начальником штабу Командування СБС низка активістів, народна депутатка Мар'яна Безугла та деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Гладкого нібито підозрювали в державній зраді, його дружина нібито мала російський паспорт, а донька - виступала на змаганнях за РФ. У Командуванні заявили, що Гладкий протягом 2018 - 2019 років пройшов усі необхідні перевірки СБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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