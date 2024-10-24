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АНАЛІТИКА

Незаконне збагачення на 20 мільйонів: Суд відпустив депутатку від «Слуги народу» на поруки Арахамії

23:14 23.10.2024 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки для підозрюваної у незаконному збагаченні народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної (раніше мала прізвище Аллахвердієва).

Таке рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 жовтня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У повідомленні не уточнюється прізвища підозрюваної, проте обставини справи вказують саме на Кормишкіну.

"Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма, - зазначається у повідомленні.

Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків. Зокрема, вона має здати паспорти для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Як повідомлялося, НАБУ 16 жовтня повідомило про підозру в незаконному збагаченні чинній народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній за ст. 368-5 КК України (Незаконне збагачення).

За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона наразі проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн, вказували у НАБУ.

Нагадаємо, восени 2022 року генпрокурор Андрій Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов'язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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