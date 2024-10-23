Два BMW, земля, права на дев'ять пісень. Україна конфіскувала майно Таїсії Повалій

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо підсанкційної проросійської співачки Таїсії Повалій. Про це повідомила пресслужба суду.

До колишньої народної артистки України (позбавлена звання у 2015 році) суд застосував санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 закону України "Про санкції", й ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належали співачці:

→ автомобіль BMW,

→ травматичний пістолет,

→ майнові права на музику і слова до дев'яти творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Також стягнуто активи, щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

→ сім земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;

→ житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м;

→ домоволодіння загальною площею 101 кв.м;

→ автомобіль BMW Х5;

→ три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

Зараз Повалій живе у Москві та відкрито підтримує російську владу й агресію проти України, у минулому була нардепкою від Партії Регіонів (2012-2014).