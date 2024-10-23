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Два BMW, земля, права на дев'ять пісень. Україна конфіскувала майно Таїсії Повалій
15:56 23.10.2024 |
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо підсанкційної проросійської співачки Таїсії Повалій. Про це повідомила пресслужба суду.
До колишньої народної артистки України (позбавлена звання у 2015 році) суд застосував санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 закону України "Про санкції", й ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належали співачці:
→ автомобіль BMW,
→ травматичний пістолет,
→ майнові права на музику і слова до дев'яти творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").
Також стягнуто активи, щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:
→ сім земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;
→ житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м;
→ домоволодіння загальною площею 101 кв.м;
→ автомобіль BMW Х5;
→ три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.
Зараз Повалій живе у Москві та відкрито підтримує російську владу й агресію проти України, у минулому була нардепкою від Партії Регіонів (2012-2014).
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