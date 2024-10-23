Остін вважає, що Україна може перемогти і без дозволу на далекобійні удари

Міністр оборони США Ллойд Остін став на захист американських обмежень на далекобійні удари західною зброєю для України і наполягав на тому, що вона може перемогти Росію навіть без такого потенціалу.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".

Остін зазначив, що Росія вже відвела літаки, які вона використовує для завдання ударів керованими авіабомбами, за межі дії системи ATACMS.

"Я думаю, що вони (українці) мають можливість продовжувати завдавати ударів на великі відстані, і вони будуть це робити", - сказав також Остін. "Україна має багато можливостей, які ми надали у частині дронів", - додав він.

Глава Пентагону наголосив, що українці також мають можливість виробляти свої власні безпілотники. "Вони дуже ефективні. Насправді ми бачили, як вони проводять атаки або операції на відстані близько 400 кілометрів від... кордону і навіть далі", - сказав він.

Він також запевнив, що вірить у перемогу України, і запропонував своє визначення перемоги. "Україна абсолютно точно може перемогти. І ми визначаємо перемогу як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримувати агресію в майбутньому", - сказав глава Пентагону.

Міністр оборони США не уточнив, чи означає це, що українська територія має визначатися кордонами, які існували до 2022 року, чи Україна відмовиться від захоплених Росією територій в обмін на мир.

Нагадаємо, у понеділок Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом.

В ході візиту він оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Остіном питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.