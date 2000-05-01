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АНАЛІТИКА

Франція передасть Україні три Mirage 2000-5 на початку 2025 року - ЗМІ

 

Франція поставить Україні першу партію Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року, повідомляє видання La Tribune.

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року, згідно з джерелами. Цю цифру досі не оголошували ні Єлисейський палац, ні міністерство збройних сил", - ідеться в повідомленні видання.

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Dassaut Aviation. Версію Mirage 2000-5 почали розробляти на початку 1990-х років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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