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АНАЛІТИКА

Нова очільниця дипломатії ЄС оголосила вирішення війни в Україні своїм пріоритетом

 

Наступна очільниця зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що питання війни в Україні та зміцнення безпеки ЄС будуть її пріоритетами на посаді.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас сказала у письмових відповідях членам Європейського парламенту, які наводить агентство Reuters.

Каллас зазначила, що європейська безпека є глибоко особистою для неї як уродженки країни, яка вже давно говорить іншим, що "імперіалістична мрія Росії ніколи не вмирала".

"Моїм короткостроковим пріоритетом має бути вирішення нагальних глобальних проблем: війни Росії проти України та зміцнення безпеки і оборони ЄС", - написала вона.

ЄС, за її словами, повинен також залишатися "в авангарді гуманітарних зусиль" на Близькому Сході і працювати "з усіма гравцями, щоб підтримати досягнення справедливого і всеосяжного миру".

Каллас також окремо підкреслила, що держави з "вісі зла" становлять особливі виклики.

"Такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея і частково Китай, прагнуть використати взаємозалежність як зброю і експлуатувати відкритість наших суспільств проти нас. До цього ми повинні бути готові", - заявила вона.

Каллас, висунута європейськими лідерами в червні на посаду нового високого представника ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки, змінить на цій посаді Жозепа Борреля.

У листопаді в Європарламенті відбудуться слухання щодо кандидатур до наступного складу Єврокомісії.

На 21 сторінці відповідей на запитання, поставлені депутатами напередодні слухань, експрем'єрка Естонії виклала своє бачення зовнішньої політики ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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