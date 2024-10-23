Фінансові новини
- |
- 23.10.24
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нова очільниця дипломатії ЄС оголосила вирішення війни в Україні своїм пріоритетом
14:23 23.10.2024 |
Наступна очільниця зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що питання війни в Україні та зміцнення безпеки ЄС будуть її пріоритетами на посаді.
Як пише "Європейська правда", про це Каллас сказала у письмових відповідях членам Європейського парламенту, які наводить агентство Reuters.
Каллас зазначила, що європейська безпека є глибоко особистою для неї як уродженки країни, яка вже давно говорить іншим, що "імперіалістична мрія Росії ніколи не вмирала".
"Моїм короткостроковим пріоритетом має бути вирішення нагальних глобальних проблем: війни Росії проти України та зміцнення безпеки і оборони ЄС", - написала вона.
ЄС, за її словами, повинен також залишатися "в авангарді гуманітарних зусиль" на Близькому Сході і працювати "з усіма гравцями, щоб підтримати досягнення справедливого і всеосяжного миру".
Каллас також окремо підкреслила, що держави з "вісі зла" становлять особливі виклики.
"Такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея і частково Китай, прагнуть використати взаємозалежність як зброю і експлуатувати відкритість наших суспільств проти нас. До цього ми повинні бути готові", - заявила вона.
Каллас, висунута європейськими лідерами в червні на посаду нового високого представника ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки, змінить на цій посаді Жозепа Борреля.
У листопаді в Європарламенті відбудуться слухання щодо кандидатур до наступного складу Єврокомісії.
На 21 сторінці відповідей на запитання, поставлені депутатами напередодні слухань, експрем'єрка Естонії виклала своє бачення зовнішньої політики ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації
|Посол США при НАТО зробила нову заяву про вступ України до Альянсу
|Британія виділить близько $155 млн на морську коаліцію для України
|Зеленський назвав перший крок до мирних переговорів із Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США дадуть $20 млрд у межах кредиту G7, частину хочуть виділити на зброю Україні
|Україна може не отримати вчасно 4 млрд євро від ЄС через невиконання умов – лист МЗС
|Сибіга запропонував створити в Омані хаб для експорту української агропродукції
|Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації
|Литва інвестує в «Паляницю» за прикладом «данської моделі»
|Два BMW, земля, права на дев'ять пісень. Україна конфіскувала майно Таїсії Повалій
Бізнес
|Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite — процесор для смартфонів, відомий як 8 Gen 4
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша