Порошенко презентував план дій для перемоги України

Наголошується, що Україна не може собі більше дозволити втрачати людей, території і час. "Перемогу не можна здобути словами. Країна вже понад 10 років у війні і здобути перемогу можна лише ефективними, рішучими діями", - наголошує Порошенко.

Перше, на чому акцентує Петро Порошенко - це стабілізація фронту і захист українських військових. Також необхідний затверджений і оприлюднений список забезпечення кожного воїна - кевларовий шолом, бронежилет, розгрузка, радіостанція, на відділення має бути не менше 2-3 приладів нічного бачення та необхідна кількість радіостанцій, також необхідні детектори дронів кожному воїну.





"По мобілізації - вона має бути справедлива включно з бронюванням, демобілізацією і можливістю ротацій", - зазначає Петро Порошенко.

"Фортифікації - це те, що має фінансуватися за рахунок будівництва доріг. Хочу наголосити, що про фортифікації ми говорили з літа минулого року. Росіянам для побудови лінії Суровікіна було достатньо 2 місяці. Були там і "зуби дракона", і капоніри, були і бліндажі в три накати, були і десятикілометрові мінні поля. А в нас фортифікації не будуються, не існує другої, третьої лінії оборони. Не існує заздалегідь підготовлених позицій", - констатує Порошенко.

П.Порошенко наголосив про необхідність бюджетного забезпечення та створення спеціального фонду, будь-які програми для Збройних Сил, починаючи від військового збору і закінчуючи військовими облігаціями, мають бути сконцентровані із забороною використання цих коштів для будь-яких інших програм.

"Наступна позиція - це власне виробництво зброї. У нас все ще підприємства оборонно-промислового комплексу, як державні, так і недержавні, знаходяться під шаленим тиском правоохоронних органів, під судовими процесами міністерства оборони, а в першу чергу, прокуратури. Це призводить до ліквідації підприємств, які здатні забезпечували фронт", - зазначає Порошенко.

Він зауважує, що Україна здатна сама виготовляти як ракети великої дальності на зразок "Нептуна", так і засоби РЕБ, дрони та інше обладнання для фронту - це краще, аніж брати вживану західну техніку, яка вже закінчується у партнерів.

"Має бути окрема програма фінансування оборонно-промислового комплексу України. І не тим, хто ближче до корита, а тим, продукція кого ефективно застосовується Збройними силами України і має переконливі докази ефективності застосування. Це питання виробництва FPV, але не тих, що нарешті почали постачатися, але не літають. Оборонно-промисловий комплекс - це ключова позиція нашої перемоги. Те, що ми маємо зробити, а не просити в партнерів", - говорить Порошенко.

Наступна позиція - це посилення санкцій проти Росії. Якщо експорт Росії не буде перевищувати 200 мільярдів доларів на рік, тоді в Путіна просто фізично не буде коштів фінансувати війну, вважає Порошенко.

За його словами, українські санкції мають координуватись із західними.

"Ми маємо дублювати санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Коли в нас штатні агенти фсб, проти яких застосовано доказово санкції наших партнерів, досі вільно себе почувають в Україні, я вважаю, що це категорично неприйнятно. Маємо всі можливості для того, щоб ослабити російську розвідку, російську пропаганду, російську економіку", - наголошує Порошенко.

Він переконаний, що українська економіка має бути мобілізована і переведена на забезпечення армії.

"Платники податків, які мають рівень податкового навантаження вищий, ніж середній по галузі, мають бути захищені державою. І це є головний критерій, яким ми маємо керуватися", - зазначає Порошенко.

"Економіка повинна мати фіскальне стимулювання. Коли замість того, щоб обкласти податками ігорку, табачку, алкоголь, оббирають чесних платників податків, найманих працівників, це може призвести до того, що економіка піде в тінь, люди будуть продовжувати виїжджати з країни і у нас просто фізично не буде кому працювати", - застерігає Порошенко.

Він також нагадав, що "Європейська Солідарність" запропонувала перерозподілити з нецільових статей на користь воєнних потреб 236 млрд грн. За словами Порошенка, зарплати держчиновників не мають перевищувати грошове забезпечення військових на фронті.

"Критично потрібно повернути довіру суспільства до української держави. Це надважливий пункт. Більше 74% українців сьогодні обурює корупція. Державні інституції мають відповідати чітким європейським критеріям. Ми зробили необхідні реформи публічного сектору, необхідні конкурсні процедури. Вони, на жаль, були знищені. Ми маємо їх відновити", - констатує Порошенко.

Щодо членства у НАТО П.Порошенко вважає питання запрошення України надактуальним, це запрошення має кореспондуватися з реформами і безпековими гарантіями.

"Буде зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО 4 грудня цього року. Це є компетенції і повноваження цієї зустрічі надати нам запрошення. Це вже буде після виборів у США. Україні треба не змарнувати свій шанс", - наголошує Петро Порошенко.

Петро Порошенко наголосив, що Україна має швидко реформувати країну і це будуть ефективні кроки по наближенню перемоги у війні.