Після Туреччини Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після Туреччини відвідає Султанат Оман, Республіку Ангола, Єгипет та Південно-Африканську Республіку, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

"23-28 жовтня глава МЗС відвідає Султанат Оман, Республіку Ангола, Арабську Республіку Єгипет та Південно-Африканську Республіку для просування Формули миру, розвитку політичного діалогу, консолідації гуманітарної та енергетичної підтримки України, розвитку торгівлі й економічної співпраці", - йдеться в релізі.

Зокрема, 23 жовтня міністр проведе переговори з політичним керівництвом Султанату Оман та українською громадою.

24 і 25 жовтня глава МЗС перебуватиме з візитом в Анголі. В Лусаці заплановані його переговори з ангольськими високопосадовцями та зустріч з українцями Анголи.

26 жовтня міністр відвідає Єгипет. У Каїрі відбудуться його переговори з високопосадовцями Єгипту та керівництвом Ліги арабських держав, підписання двосторонніх документів та зустріч з українською громадою.

27-28 жовтня Сибіга відвідає Південно-Африканську Республіку. В Йоганнесбурзі заплановані його переговори з високопосадовцями ПАР, представниками ділових кіл, провідними експертами та українською громадою.