Медико-соціальні експертизи будуть проводитися в кластерних і надкластерних лікарнях - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що медико-соціальні експертизи проводитимуться в кластерних і надкластерних лікарнях, що дасть змогу вирішити достатню кількість кадрів.

"Медико-соціальна експертиза проводитиметься в кластерних і надкластерних лікарнях, що разом з іншими запропонованими рішеннями дасть змогу вирішити достатню кількість кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування і забезпечити необхідну безбар'єрність", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що наразі триває громадське обговорення презентованого кілька тижнів тому законопроєкту, який передбачає її проведення.

Ляшко також заявив, що всі, хто допомагає неправомірно отримати довідки або перешкоджає їх отриманню тим, хто справді цього потребує, мають понести відповідальність.

Також він зазначив, що підтримує рішення Ради безпеки і оборони щодо ліквідації медико-соціальних комісій (МСЕК) і вважає, що вони мають орієнтуватися на людину і проводитися прозоро та справедливо.

"Корупції та зловживанням у ній не повинно бути місця. Абсолютно підтримую сьогоднішнє рішення РНБО, що передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 р. і повну цифровізацію проходження всіх етапів", - написав він.

За його словами, МОЗ активізує роботу за всіма зазначеними в рішенні РНБО напрямами разом з усіма залученими до процесу реформування МСЕК органами.

Міністр зазначив, що торік МОЗ розпочало перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, ухвалених у період дії воєнного стану. Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких було переглянуто понад 90 тис. справ.

Також МОЗ активізувало взаємодію з правоохоронними органами. "Опрацьовано близько 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання і вручення підозр", - зазначив він.

Однак ці результати не є достатніми, тому ухвалено відповідні кадрові рішення - звільнено керівників Центральної МСЕК МОЗ, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова та працівників МОЗ, які відповідали за цей напрямок, пояснив Ляшко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".