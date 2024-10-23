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У Раді заявили, що скоро будуть конкретні результати застосування балістичних ракет
09:25 23.10.2024 |
Деякі ракети українського виробнцитва вже пройшли авіаційні випробування. Однак є проблеми з комплектуючими, які необхідні для них.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив нардеп, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.
За його словами, невдовзі всі побачать результати застосування українських балістичних ракет.
"Якщо говорити про "Вільху", тут питання є певні скажімо так до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо, на жаль, швидко отримувати", - розповів Чернєв.
Він також сказав, що у випадку застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів, по типу "Грім", то по їх застосуванню ведеться робота.
"І президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. Тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", - підкреслив він.
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