Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Раді заявили, що скоро будуть конкретні результати застосування балістичних ракет

09:25 23.10.2024 |

Політика

 

Деякі ракети українського виробнцитва вже пройшли авіаційні випробування. Однак є проблеми з комплектуючими, які необхідні для них.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив нардеп, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, невдовзі всі побачать результати застосування українських балістичних ракет.

"Якщо говорити про "Вільху", тут питання є певні скажімо так до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо, на жаль, швидко отримувати", - розповів Чернєв.

Він також сказав, що у випадку застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів, по типу "Грім", то по їх застосуванню ведеться робота.

"І президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. Тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", - підкреслив він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3313
  0,0480
 0,12
EUR
 1
 44,7081
  0,1049
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9548  0,02 0,05 41,5768  0,02 0,04
EUR 44,5060  0,10 0,22 45,2264  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,07 0,17 41,3000  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес