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АНАЛІТИКА

Шмигаль: Замість МСЕК введуть нову європейську модель

23:50 22.10.2024 |

Політика

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медико-соціальну експертну комісію замінять новою європейською моделлю.

"На виконання указу президента до кінця цього року МСЕК буде ліквідовано, натомість буде запроваджено цифрову, прозору, європейську модель для відповідних визначень. Крім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров'я не пізніше за перше листопада внести всі необхідні нормативні документи, і законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершити, нарешті, цю реформу", - сказано в телеграмі.

Також, за словами Шмигаля, уже втілено низку кадрових наказів, зокрема, щодо звільнення керівництва центральної МСЕК і керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, буде проведено перевірку та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, виданих МСЕК.

"Особливо це стосується посадових осіб. Усі перевірки будуть проведені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК", - резюмував прем'єр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року "Про протидію корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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