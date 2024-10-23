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АНАЛІТИКА

Єрмак і глава МЗС Саудівської Аравії домовилися про подальшу співпрацю

 

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом домовився про подальшу співпрацю.

"У продовження зустрічі в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН сьогодні в Саудівській Аравії зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом", - написав він у телеграмі.

Єрмак зазначив, що розповів главі МЗС Саудівської Аравії про ситуацію на українському фронті, наголосив на особливій ролі Саудівської Аравії в імплементації Формули миру, а також подякував за гуманітарну допомогу Україні та участь у першому Саміті миру.

"Обговорили подальші кроки з відновлення справедливості за Формулою миру, а також План перемоги України. Дякую за підтримку", - наголосив Єрмак.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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