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Єрмак і глава МЗС Саудівської Аравії домовилися про подальшу співпрацю
23:51 22.10.2024 |
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом домовився про подальшу співпрацю.
"У продовження зустрічі в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН сьогодні в Саудівській Аравії зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом", - написав він у телеграмі.
Єрмак зазначив, що розповів главі МЗС Саудівської Аравії про ситуацію на українському фронті, наголосив на особливій ролі Саудівської Аравії в імплементації Формули миру, а також подякував за гуманітарну допомогу Україні та участь у першому Саміті миру.
"Обговорили подальші кроки з відновлення справедливості за Формулою миру, а також План перемоги України. Дякую за підтримку", - наголосив Єрмак.
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