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Зеленський заявив, що незадоволений роботою Ляшка та Жолнович
23:36 22.10.2024 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що був не задоволений доповідями двох міністрів відносно ситуації зі скандалами МСЕК.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, в Україні має бути персональна відповідальність та кадрові рішення через ситуацію зі скандалами щодо МСЕК. Зокрема, наразі буде відбуватись повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.
Також Зеленський заявив, що заслухав сьогодні доповіді щодо цієї ситуації від міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, та міністра соціальної політики України Оксани Жолнович.
"Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Жолнович була призначена на посаду глави Мінсоцполітики 19 липня 2022 року. А Ляшко з 11 березня 2020 був головним санітарним лікарем України, а 20 травня 2021 року очолив МОЗ.
Скандали зі МСЕК
Скандали навколо МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) в Україні пов'язані з корупцією, необґрунтованими рішеннями щодо встановлення інвалідності та зловживанням посадовцями системи. Часто надходили скарги на хабарництво, коли для отримання або продовження групи інвалідності потрібно було платити великі суми. Окрім того, виявляли випадки неправомірного присвоєння статусу інвалідності окремим особам, зокрема держслужбовцям, для отримання пенсійних або інших виплат.
На фоні цього Зеленський сьогодні, 22 жовтня, затвердив своїм указом низку рішень Ради нацбезпеки та оборони, які стосуються МСЕК. Мова і про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.
Він також заявив, що рішення ліквідувати МСЕК було пов'язане не лише з отриманням фейкових статусів особи з інвалідністю завдяки зв'язкам. Такий статус часто не можуть отримати військові, які були поранені на фронті.
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