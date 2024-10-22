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АНАЛІТИКА

Україна не просить повернути ядерну зброю, але потребує членства НАТО натомість - Зеленський

16:48 22.10.2024 |

Політика

 

Україна не виступає за надання їй ядерної зброї, від якої вона відмовилася за Будапештським меморандумом 1994 року, але тоді не отримала дієвих гарантій безпеки, і тому наполягає на членстві в НАТО зараз, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Ми справді свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми маємо обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і Трампом", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами в понеділок.

Він наголосив, що про відновлення Україною ядерного арсеналу не йдеться. "Ми не просимо надати нам або повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Моя позиція дуже чітка. Ми віддали, але нічого не отримали. І ми отримали тільки повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні у нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що в нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", - сказав глава Української держави.

Він зазначив, що для України немає інших гарантій безпеки, порівнянних із НАТО. "Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "парасольку безпеки" або щось схоже, якісь заходи безпеки і гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО? Ніхто мені не може сказати", - зазначив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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