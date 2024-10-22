Фінансові новини
- |
- 22.10.24
- |
- 21:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна не просить повернути ядерну зброю, але потребує членства НАТО натомість - Зеленський
16:48 22.10.2024 |
Україна не виступає за надання їй ядерної зброї, від якої вона відмовилася за Будапештським меморандумом 1994 року, але тоді не отримала дієвих гарантій безпеки, і тому наполягає на членстві в НАТО зараз, заявляє президент України Володимир Зеленський.
"Ми справді свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми маємо обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і Трампом", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами в понеділок.
Він наголосив, що про відновлення Україною ядерного арсеналу не йдеться. "Ми не просимо надати нам або повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Моя позиція дуже чітка. Ми віддали, але нічого не отримали. І ми отримали тільки повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні у нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що в нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", - сказав глава Української держави.
Він зазначив, що для України немає інших гарантій безпеки, порівнянних із НАТО. "Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "парасольку безпеки" або щось схоже, якісь заходи безпеки і гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО? Ніхто мені не може сказати", - зазначив Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив позику ЄС Україні на 35 млрд євро з використанням російських активів
|Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ
|Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|Генпрокурор Костін подав у відставку через скандал з інвалідностями
|Україна не просить повернути ядерну зброю, але потребує членства НАТО натомість - Зеленський
|Кабмін затвердив меморандум із Туреччиною щодо оборонної співпраці
|Зеленський розповів, чи збирається відправляти у відставку Умєрова та Буданова
|Європарламент схвалив позику ЄС Україні на 35 млрд євро з використанням російських активів
Бізнес
|Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову
|Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
|CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake