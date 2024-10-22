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Зеленський розповів, чи збирається відправляти у відставку Умєрова та Буданова
14:52 22.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо можливої зміни очільників оборонних відомств України. Зокрема, начальника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це голова держави розповів під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", - заявив Зеленський.
Чутки про відставку Буданова
Раніше в низці ЗМІ з'явилася інформація про можливу відставку начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Один зі співрозмовників українського видання нібито підтвердив таку можливість, заявивши: "Такий варіант існує".
Окрім того, деякі джерела припускали, що на місце Буданова може бути призначений голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
Разом з тим російські ЗМІ почали поширювати фейки про те, що Буданов нібито має намір стати наступним президентом України, і його кандидатуру вже узгодили західні спецслужби. Ця дезінформація ґрунтувалася на вигаданих "джерелах", заявах колаборанта Олега Царьова та неіснуючих результатах опитувань КМІС.
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