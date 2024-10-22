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Три спиртозаводи в РФ, що виробляють також пальне для військових потреб, були атаковані БПЛА
11:04 22.10.2024 |
У ніч проти 22 жовтня безпілотники атакували три спиртзаводи у двох російських регіонах.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається, що першим про атаку дронів повідомив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.
"Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у селищі Лужківське Суворівського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Міляєв у соцмережах.
Завод "Зернопродукт" у місті Єфремов належить "Росспиртпрому" і є одним із провідних підприємств із виробництва в Росії спирту етилового ректифікованого. За добу він виробляє до 10 тис. дал.
У селищі Лужківське розташований завод "Абсолют", який також належить "Росспиртпрому". Його потужність складає до 6200 дал. на добу. Виробництва обох спиртзаводів розташовані приблизно за 155 км один від одного по прямій.
Ще один завод, який займається переробкою цукромісткої сировини у різні види спиртів, дрон атакував у місті Расказово Тамбовської області.
"Внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням. За попередньою інформацією, постраждалих немає. О 6:24 (за московським часом) пожежу було погашено", - повідомив губернатор регіону Максим Єгоров.
Як повідомлялося, один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії - "Група Кремній Ел" - повідомив про призупинення роботи після атаки безпілотників.
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