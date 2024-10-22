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МЗС України критикує генсека ООН Гутерріша за поїздку в РФ
09:40 22.10.2024 |
Міністерство закордонних справ (МЗС) України розкритикувало рішення генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріша взяти участь в саміті організації країн, що розвиваються БРІКС, який відбудеться в російській Казані 22-24 жовтня.
"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутації ООН", - написало МЗС увечері 21 жовтня в соціальній мережі X.
Президенти Бразилії та Сербії не приїдуть на БРІКС у Казань
21 жовтня президент Сербії Александар Вучич заявив, що не приїде на саміт, а надішле урядову делегацію. За його словами, йому було би надто складно приїхати в Росію через "різні обставини, які добре відомі Путіну". При цьому він нагадав, що Сербія не приєдналась до жодного пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ і зазначив, що "Путін це дуже цінує". Напередодні Вучич вперше за майже два з половиною роки поспілкувався з Путіним телефоном.
Сербія є країною-кандидаткою на членство в Євросоюзі. Керівництво ЄС уже попереджало країну, що підтримання зв'язків з Росією на тлі війни тієї проти України - несумісне з європейськими цінностями та процесом вступу в ЄС.
Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що не приїде в Казань, бо дістав "тупу травму потилиці", що відповідає за зорове сприйняття, і лікарі рекомендували йому утриматися від дальніх польотів. Проте він візьме участь в саміті БРІКС "онлайн".
Нагадаємо, що в 2023 році Путін запросив Лулу відвідати економічний форум у Санкт-Петербурзі, але той відхилив запрошення, бо "наразі не міг відвідати Росію".
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