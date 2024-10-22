Південна Корея може відправити в Україну військовий та розвідувальний персонал, - ЗМІ

Сеул може направити в Україну своїх військових та розвідників. Це, у свою чергу, буде відповідь на відправку військ КНДР до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Зокрема, уряд та військові Південної Кореї "розглядають план відправлення відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки (фахівців з Північної Кореї) та експертів із тактики противника" в Україну. Таким чином країна реагує на нещодавню інформацію про те, що КНДР відправила свої війська в РФ для участі у війні проти нашої країни.

Посилаючись на представника розвідки Південної Кореї, ЗМІ цієї країни уточнюють, що південнокорейський персонал в Україні допитуватиме і надаватиме послуги перекладача, якщо ЗСУ візьмуть північнокорейських солдатів у полон. Крім того, вони нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР.

Newsweek тим часом нагадало, що у понеділок у Міноборони Південної Кореї заявили про те, що розглянуть заходи з "відкритим ставленням" щодо можливих постачань летальної зброї в Україну. До цього, під час російсько-української війни, Сеул надавав Києву гуманітарну допомогу.

Також видання зазначило, що у п'ятницю південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея вирішила направити до Росії 12 тисяч бійців спецназу. Причому 1500 з них вже перебувають на території РФ.

Днем раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР "має намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ" для участі у бойових діях на боці Росії. Також він попередив, що участь Північної Кореї може стати "першим кроком до світової війни".

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна в спецслужбах повідомили, що 18 бійців КНДР, які зробили спробу втечі з позицій у Курській області, були затримані росіянами в Комарицькому районі Брянської області. Тепер їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.