Ердоган прийняв Сибігу, обговорили співробітництво в оборонній сфері та шляхи до справедливого і тривалого миру в Україні

Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу прийняв президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, вони обговорили співробітництво між країнами в оборонній сфері та шляхи до справедливого і тривалого миру в Україні.

"У продовження його діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, я мав честь бути прийнятим президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми вдячні президенту Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив зацікавленість України в подальшому розвитку співпраці між Україною і Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

"Я наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - зазначив міністр.