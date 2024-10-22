Міноборони допустило до експлуатації український баггі «Варан»

Міністерство оборони України прийняло на експлуатацію в армії баггі українського виробництва "Варан", повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

"Цей транспортний засіб підвищеної прохідності будуть використовувати для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На баггі встановлено потужний турбодизельний двигун й автоматичну 5-ступінчасту коробка передач.

Двомісний "Варан" важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. На піску баггі розвиває швидкість понад 100 км/год.