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АНАЛІТИКА

Міноборони допустило до експлуатації український баггі «Варан»

22:43 21.10.2024 |

Політика

Міноборони допустило до експлуатації український баггі «Варан»

 

Міністерство оборони України прийняло на експлуатацію в армії баггі українського виробництва "Варан", повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

"Цей транспортний засіб підвищеної прохідності будуть використовувати для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На баггі встановлено потужний турбодизельний двигун й автоматичну 5-ступінчасту коробка передач.

Двомісний "Варан" важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. На піску баггі розвиває швидкість понад 100 км/год.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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