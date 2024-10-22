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АНАЛІТИКА

В Україні розробили дрон-перехоплювач Sting для боротьби зі «Шахедами»

22:25 21.10.2024 |

Політика

В Україні розробили дрон-перехоплювач Sting для боротьби зі «Шахедами»

 

Одна зі збройних концепцій останнього часу - дрони знищують дрони. Українські дикі «Дикі шершні» розробляють дрон для знищення «Шахедів» як альтернативу засобам ППО.

Дрон призначений для переслідування та перехоплення Шахед-136 замість звичайних дорогих боєприпасів протиповітряної оборони. The Telegraph представляє перше фото FPV «Жало» («Sting») та деякі подробиці.

Розробник, група «Дикі шершні» (Wild Hornets), розповідає, що дрон літатиме зі швидкістю понад 160 км/год на висоті до 3 км. Це квадрокоптер з незвичайним великим куполом з вибухівкою, що здимається в гору відносно основної площини та має зверху камеру. БПЛА пілотується з землі за допомогою VR-окулярів. Дрон оснащений системою наведення на ціль на основі штучного інтелекту, яка покращує точність.

В Україні розробили дрон-перехоплювач Sting для боротьби зі «Шахедами»

 

«Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у безпілотника Shahed», - кажуть «Дикі шершні».

Зараз дрони успішно знищують російські розвідувальні безпілотники «Орлан» та «Zala». «Жало» стане першим безпілотником, спеціально розробленим для полювання на «Шахеди». За останніми даними, росія виробляє понад 6000 БПЛА «Шахед» на рік і планує збільшити цей обсяг до 10 000. У день рф запускає по містах України до 80 дронів. Часті повітряні атаки виснажують українські засоби ППО.

Крім безпілотників, ефективно боротися з «Шахедами» допомагають мобільні групи та мережа акустичного виявлення ворожих дронів. Системи радіоелектронної боротьби збивають ударні БПЛА з курсу, в наслідок чого вони падають у полях.
За матеріалами: ITC.ua
 

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