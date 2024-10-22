Фінансові новини
- |
- 22.10.24
- |
- 00:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні розробили дрон-перехоплювач Sting для боротьби зі «Шахедами»
22:25 21.10.2024 |
Одна зі збройних концепцій останнього часу - дрони знищують дрони. Українські дикі «Дикі шершні» розробляють дрон для знищення «Шахедів» як альтернативу засобам ППО.
Дрон призначений для переслідування та перехоплення Шахед-136 замість звичайних дорогих боєприпасів протиповітряної оборони. The Telegraph представляє перше фото FPV «Жало» («Sting») та деякі подробиці.
Розробник, група «Дикі шершні» (Wild Hornets), розповідає, що дрон літатиме зі швидкістю понад 160 км/год на висоті до 3 км. Це квадрокоптер з незвичайним великим куполом з вибухівкою, що здимається в гору відносно основної площини та має зверху камеру. БПЛА пілотується з землі за допомогою VR-окулярів. Дрон оснащений системою наведення на ціль на основі штучного інтелекту, яка покращує точність.
«Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у безпілотника Shahed», - кажуть «Дикі шершні».
Зараз дрони успішно знищують російські розвідувальні безпілотники «Орлан» та «Zala». «Жало» стане першим безпілотником, спеціально розробленим для полювання на «Шахеди». За останніми даними, росія виробляє понад 6000 БПЛА «Шахед» на рік і планує збільшити цей обсяг до 10 000. У день рф запускає по містах України до 80 дронів. Часті повітряні атаки виснажують українські засоби ППО.
Крім безпілотників, ефективно боротися з «Шахедами» допомагають мобільні групи та мережа акустичного виявлення ворожих дронів. Системи радіоелектронної боротьби збивають ударні БПЛА з курсу, в наслідок чого вони падають у полях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
|Кабмін розширив повноваження Податкової служби щодо валютного нагляду
|Глава Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|Ердоган прийняв Сибігу, обговорили співробітництво в оборонній сфері та шляхи до справедливого і тривалого миру в Україні
|Міноборони допустило до експлуатації український баггі «Варан»
|Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
|В Україні розробили дрон-перехоплювач Sting для боротьби зі «Шахедами»
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
|Глава Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн
Бізнес
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
|CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake
|Нові моделі Xbox Series X споживають менше енергії, мають нову материнську плату та перероблену систему охолодження
|Samsung, ARM і Rebellions анонсували спільну роботу над 2-нм чипом прискорювача штучного інтелекту
|У Telegram розповсюджують шкідливі програми під виглядом техпідтримки Резерв+
|Intel та AMD разом створюють консультативну групу для розвитку архітектури x86
|У Британії слідом за ЄС задумалися про єдиний стандарт зарядки для усіх пристроїв