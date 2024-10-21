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У Держдепі США розкрили деталі нещодавнього візиту заступниці Блінкена до Києва
14:27 21.10.2024 |
Заступниця державного секретаря США Узра Зея під час свого візиту до Києва 18 жовтня провела низку зустрічей з українськими посадовцями, журналістами-розслідувачами, гуманітарними працівниками і не тільки. Також вона оголосила про ініціативи для перемоги у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
В американському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що під час візиту до Києва минулої п'ятниці Зея у розмові з українськими чиновниками наголосила "на непохитній солідарності США".
Також вона підтвердила підтримку Вашингтона для "допомоги Україні перемогти", у зміцненні її демократичної стійкості, забезпеченні "свого євроатлантичного майбутнього, притягнення Росії до відповідальності за її звірства, та просування повного правосуддя для українського народу, і підтримку гуманітарної допомоги США для найбільш уразливих".
Заступниця держсекретаря Штатів з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Зея, зокрема, спілкувалася:
* з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністром юстиції Ольгою Стефанішиною,
* міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою,
* керівництвом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП),
* головою Вищого антикорупційного суду України,
* заступником міністра внутрішніх справ Олексієм Сергєєвим,
* та з першим заступник голови Національної поліції Максимом Цуцкерідзе.
"Також вона зустрілася з журналістами-розслідувачами, гуманітарними працівниками, ветеранами та внутрішньо переміщеними особами, зокрема молоддю", - передали в Держдепі.
Крім того, заступниця держсекретаря США виступила на церемонії з нагоди 10-ї річниці НАБУ.
Зазначається, що вона також "високо оцінила величезні досягнення України в боротьбі з корупцією та рішучість розвивати їх на тлі триваючої агресивної війни Росії".
"Під час своєї поїздки заступник міністра Зея оголосила про три нові ініціативи, щоб допомогти українському народу перемогти у війні та здобути майбутнє", - розповіли в американському відомстві, та перелічили їх:
* Бюро Державного департаменту США з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності запустило грант у розмірі 5 мільйонів доларів у партнерстві з Інститутом звітності про війну та мир для підвищення прозорості та підзвітності уряду шляхом підтримки організацій громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів, які "роблять суттєвий внесок у боротьбу з корупцією".
У Держдепі уточнили, що цей грант також буде спрямований на посилення співпраці між громадянським суспільством і незалежними антикорупційними установами України.
* Управління глобального кримінального правосуддя Держдепу виділило 2 мільйони доларів Міжнародній організації з міграції на підтримку репаративного правосуддя для українців.
Американська сторона зазначає, що дана ініціатива має допомогти урядовцям і громадянському суспільству розробити внутрішні механізми відшкодування для прямої компенсації та підтримки жертв і тих, хто пережив злочини РФ "заклавши основу для того, щоб українці могли якнайшвидше відкрити справедливість".
* Крім того, Бюро операцій з конфліктів і стабілізації Державного департаменту США виділило 2 мільйони доларів "ООН-Жінки" на нове партнерство "з просування жінок, миру та безпеки (WPS) в Україні".
"Завдяки цьому фінансуванню "ООН-Жінки" підтримуватиме українські інституції у впровадженні Національного плану дій щодо WPS та сприятиме лідерству, відповідальності та участі жінок у реагуванні на конфлікти та відновленні на всіх рівнях", - розповіли в Держдепі США.
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