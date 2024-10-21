Нідерланди куплять дрони-розвідники для ЗСУ на 42,6 млн євро

Міністерство оборони Нідерландів домовилось з нідерландською компанією DeltaQuad про закупівлю розвідувальних безпілотників на суму 42,6 мільйонів євро для Збройних сил України. Про це в міноборони країни повідомили ввечері у п'ятницю, 18 жовтня.

Як зазначають у відомстві, дрони виробництва DeltaQuad не мають озброєння, але здатні літати тривалий час і на далекі відстані. "Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження", - йдеться у повідомленні міністерства.

Там додали, що важливим аспектом сучасних БпЛА є наявність новітніх технологій, які дозволятимуть їм залишатися непоміченими, протистояти перешкодам і працювати автономно, коли вони тимчасово втрачають зв'язок зі своєю базою.

"Україна вкрай потребує таких типів безпілотників. Збройні сили України повинні бачити, що робить і планує російський агресор на полі бою. Це могло б допомогти Україні зберегти свої лінії оборони", - наголосили в міноборони Нідерландів.

Інформацію про кількість безпілотників, їхні типи та графіки доставки міністерство не повідомляє з міркувань безпеки.

Нідерланди мають "план дій щодо дронів" на 400 мільйонів євро

Під часвізиту в Україну на початку жовтня цього року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що його країна запускає "план дій щодо дронів" (Drone Action Plan) для підтримки України.

Загальне фінансування цього проєкту становитиме 400 мільйонів євро. Закупівля БпЛА в DeltaQuad є частиною дій в межах плану, зазначили в міноборони.

Через його реалізацію Нідерланди хочуть не лише підтримати Україну, але й стимулювати розвиток виробництва дронів у своїй країни. Планується, що понад 50 всіх коштів буде спрямоване на закупівлю БпЛА саме в нідерландських компаній.