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АНАЛІТИКА

Франція планує додатково передати Україні САУ Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ

 

Французька влада надасть Києву більше військової техніки за рахунок доходів від заморожених російських активів, зокрема в Україну можуть доставити нові самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише BFM TV.

"Франція "стягнула" 300 мільйонів євро у вигляді відсотків із заморожених російських активів на закупівлю військової техніки для України наприкінці року, зокрема 12 нових гармат Caesar", - повідомив міністр.

Лекорню наголосив: "Ця сума дала змогу "замовити 12 нових гармат Caesar, які будуть поставлені в Україну, а також 155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM, вогневі точки і ракети Mistral".

Як повідомлялося, Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на суму "понад 2 млрд євро", а не 3 млрд євро, як це було обіцяно раніше, причина - дефіцит бюджету. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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