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АНАЛІТИКА

FT: США погодились внести свою частку до $20 млрд в рамках кредиту G7 Україні

 

США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Про це виданню Financial Times повідомили три співрозмовними, знайомі з цим питанням, пише "Європейська правда".

Переговори про кредит прискорюються. Західні посадовці хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США в листопаді допомога Вашингтона Україні ризикує бути припинена.

Країни Групи семи ведуть багатомісячні переговори щодо структури кредиту в розмірі $50 млрд, узгодженого в червні. Причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки.

Але в п'ятницю американські посадовці повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, близько $20 млрд.

За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС. Це умова, на якій наполягає Вашингтон.

За словами двох співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.

Одна особа, знайома з ходом переговорів, повідомила, що остаточної домовленості ще не досягнуто, і США все ще консультуються з членами Конгресу та Україною щодо того, як буде погашатися кредит.

Минулого тижня ЄС схвалив свій внесок у розмірі до 35 млрд євро до кредиту G7.

Більшість заморожених активів російського центрального банку зберігаються в ЄС. Як очікується, вони приноситимуть близько 3 млрд євро прибутку на рік.

Нещодавно Угорщина вирішила до президентських виборів у США не схвалювати рішення ЄС про продовження санкцій щодо заморожених росактивів на три роки.
Ключові теги: США
 

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