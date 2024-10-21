Франція готова до негайного запрошення України в НАТО - МЗС

Франція відкрита до ідеї негайного запрошення України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), але переговори з союзниками на цю тему триватимуть. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва в суботу, 19 жовтня.

"Що стосується запрошення України в НАТО, ми відкриті до цього, і це дискусія, яку ми ведемо з нашими партнерами", - цитує його Reuters.

На спільній пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою він також зазначив, що якщо підтвердиться, що Північна Корея відправляє війська на підтримку Росії в Україні, це стане серйозною ескалацією.

Франція підтримує "план перемоги"

Барро також запевнив, що Франція підтримує "план перемоги" президента України Володимира Зеленського.

"Ми підтримуємо план перемоги, тому що вже протягом тисячі днів (війни. - Ред.) ми поряд з Україною і докладаємо необхідних зусиль", - цитує його "РБК-Україна".

За словами дипломата, Франція підтримає Україну, коли та вирішить розпочати переговори про мир.

Перші "Міражі" - на початку 2025

Крім того, Барро підтвердив, що вже на початку 2025 року Україна отримає від Франції перші літаки Mirage 2000.

Він також повідомив, що за підтримки Франції в Дніпрі та Харкові відкриють два реабілітаційні центри для дітей, яких повернули додому після вивезення до Росії.

Як передає "Європейська правда", в рамках свого візиту до України Барро відвідає одну з областей, що межують з Росією. "Я поїду на північний схід України, щоб познайомитися з українськими військовими, які протистоять росіянам і докладають усіх зусиль для успіху операції в Курській області", - анонсував французький міністр.