Фінансові новини
- |
- 21.10.24
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Франція готова до негайного запрошення України в НАТО - МЗС
10:27 21.10.2024 |
Франція відкрита до ідеї негайного запрошення України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), але переговори з союзниками на цю тему триватимуть. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва в суботу, 19 жовтня.
"Що стосується запрошення України в НАТО, ми відкриті до цього, і це дискусія, яку ми ведемо з нашими партнерами", - цитує його Reuters.
На спільній пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою він також зазначив, що якщо підтвердиться, що Північна Корея відправляє війська на підтримку Росії в Україні, це стане серйозною ескалацією.
Франція підтримує "план перемоги"
Барро також запевнив, що Франція підтримує "план перемоги" президента України Володимира Зеленського.
"Ми підтримуємо план перемоги, тому що вже протягом тисячі днів (війни. - Ред.) ми поряд з Україною і докладаємо необхідних зусиль", - цитує його "РБК-Україна".
За словами дипломата, Франція підтримає Україну, коли та вирішить розпочати переговори про мир.
Перші "Міражі" - на початку 2025
Крім того, Барро підтвердив, що вже на початку 2025 року Україна отримає від Франції перші літаки Mirage 2000.
Він також повідомив, що за підтримки Франції в Дніпрі та Харкові відкриють два реабілітаційні центри для дітей, яких повернули додому після вивезення до Росії.
Як передає "Європейська правда", в рамках свого візиту до України Барро відвідає одну з областей, що межують з Росією. "Я поїду на північний схід України, щоб познайомитися з українськими військовими, які протистоять росіянам і докладають усіх зусиль для успіху операції в Курській області", - анонсував французький міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
|Кабмін розширив повноваження Податкової служби щодо валютного нагляду
|Глава Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн
|Україна та Німеччина підписали угоду для зміцнення української ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
|Глава Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн
|У Держдепі США розкрили деталі нещодавнього візиту заступниці Блінкена до Києва
|У чотирьох навчальних центрах ЗСУ розпочалася підготовка за новою програмою, яка передбачає півтора місяці навчання замість одного
|Костін про перші результати службового розслідування: 61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність
Бізнес
|Нові моделі Xbox Series X споживають менше енергії, мають нову материнську плату та перероблену систему охолодження
|Samsung, ARM і Rebellions анонсували спільну роботу над 2-нм чипом прискорювача штучного інтелекту
|У Telegram розповсюджують шкідливі програми під виглядом техпідтримки Резерв+
|Intel та AMD разом створюють консультативну групу для розвитку архітектури x86
|У Британії слідом за ЄС задумалися про єдиний стандарт зарядки для усіх пристроїв
|Віцепрезидент Meta назвав «маячнею» заяви про глобальну загрозу з боку ШІ
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників