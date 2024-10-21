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Le Monde: Питання ударів вглиб Росії не буде вирішене до виборів у США
10:09 21.10.2024 |
Лідери США, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у п'ятницю в Берліні не змогли дійти згоди щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів західною зброєю по території Росії.
Про це повідомило французьке видання Le Monde з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
Питання дозволу нанесення ударів вглиб території Росії зброєю, яку Україні передають союзників, є однією із давніх вимог України.
США та Німеччина відмовляються йти цим шляхом, щоб обмежити ризик ескалації конфлікту, у той час як Велика Британія та Франція більш відкриті до цієї ідеї.
"Питання залишилося невирішеним у п'ятницю і не буде вирішене до виборів у США. Єдиний елемент зближення: на думку різних столиць, одних лише глибоких ударів буде недостатньо для забезпечення більшого військового успіху України", - йдеться у публікації видання.
Le Monde також повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО.
Президент США Джо Байден після переговорів із трьома європейськими лідерами в Берліні у п'ятницю, 18 жовтня, вказав на відсутність змін стосовно дозволу України завдавати далекобійних ударів вглиб Росії.
У вересні Байден уже натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".
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