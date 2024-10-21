Міноборони Канади опублікувало перелік зброї, яка увійшла до нового пакету військової допомоги на $47 млн

Придбання стрілецької зброї, боєприпасів канадського виробництва, а також бойових дронів передбачає пакет військової допомоги на 64,8 млн канадських доларів (47 млн доларів США), про надання якого Україні 18 жовтня оголосив глава Міноборони Канади Білл Блер.

У пресрелізі оборонного відомства зазначається, що потреба України у стрілецькій зброї залишається постійною і є критично важливою на полі бою. Оголошена допомога передбачає виділення 27,3 млн канадських доларів на закупівлю стрілецької зброї та боєприпасів у канадської промисловості, що доповнить понад 120 млн доларів на стрілецьку зброю та боєприпаси, які Канада виділила раніше.

Міністр також оголосив про виділення 20 млн доларів на виробництво канадських засобів індивідуального захисту та військової форми для жінок-військовослужбовців Збройних сил України, що розширить пілотний проєкт Канади, оголошений у жовтні 2023 року. Цей внесок дасть змогу забезпечити 30 тис. жінок-військовослужбовців ЗСУ військовою екіпіровкою відповідного розміру.

Канада також виділила 5 млн доларів на Загальний фонд коаліції щодо можливостей дронів. Крім того, міністр Блер також оголосив про пожертвування: до 10,5 млн доларів на підтримку діяльності канадських збройних сил (CAF), такої як підготовка українських сил; а також до 2 млн доларів для приєднання до Коаліції з розбудови ІТ-можливостей і продовження співпраці з Україною щодо зміцнення її кіберможливостей.

Як повідомлялося, цю допомогу спрямують із коштів на потреби України в розмірі 500 млн канадських доларів (362,8 млн доларів США), про виділення яких прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у липні.

Загалом із лютого 2022 року Канада надала Україні допомоги в галузі оборони на 4,5 млрд. канадських доларів. Сюди входять бойові танки Leopard 2, броньовані бойові машини підтримки, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 і відповідні боєприпаси.