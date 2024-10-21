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США вже не проти запрошення України в НАТО - Le Monde
09:14 21.10.2024 |
Президенти США та Франції Джо Байден і Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер поки що розходяться в думках щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), написало 19 жовтня французьке видання Le Monde з посиланням на джерела.
Байден 18 жовтня відвідав Берлін для координації відповіді партнерів на "план перемоги", представлений їм президентом України, перший пункт якого стосується членства в НАТО. Як пише видання, Володимир Зеленський вважає, що в ідеалі запрошення в НАТО може бути направлене Україні до закінчення президентського терміну повноважень Байдена в січні, а сам вступ стане можливим після закінчення війни.
За даними Le Monde, план загалом поки що викликає серйозні розбіжності у Байдена, Макрона, Шольца та Стармера. "Це - амбітний план, що стосується складних питань, з яких немає спонтанного збігу думок", - сказав один зі співрозмовників видання.
У США немає "принципових заперечень" проти запрошення
Досі США та Німеччина блокували будь-які перспективи розширення НАТО за рахунок України, тоді як Франція та Британія скоріше підтримували ідею, нагадує Le Monde.
Водночас, за останніми даними, США вже не мають принципових заперечень проти запрошення. "Якщо на виборах президента переможе Камала Гарріс, то цілком можливо, що Байден зможе рухатися в цьому напрямку протягом перехідного періоду. Якщо ж це буде Дональд Трамп, то найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію", - зазначило джерело видання.
Співрозмовники Le Monde вважають, що зрушення з боку США можуть призвести до зміни позиції Німеччини. Водночас для остаточного рішення потрібна одноголосна підтримка всіх членів альянсу.
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