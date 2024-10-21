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АНАЛІТИКА

Міністри оборони країн G7 підтримали «незворотній шлях» України до членства в НАТО

 

Міністри оборони країн "Групи семи" (G7) підтримують незворотний шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", - ідеться в оприлюдненій підсумковій декларації за підсумками зустрічі міністрів у Неаполі, яку очолює Італія, що головує в G7.

У заяві міністри наголошують на їхніх намірах продовжувати надавати допомогу Україні, включно з військовою допомогою в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Також міністри наголосили на важливості продовжувати підтримувати навчальні та тренувальні потреби українських сил оборони.

"Ми вітаємо відповідні зусилля НАТО та ЄС у межах Програми НАТО з надання допомоги та тренування в безпековій сфері для України та Місії ЄС з надання військової допомоги на підтримку України, які також надаватимуть підтримку довгостроковому розвитку та реформуванню Збройних Сил України, зокрема й військовою допомогою", - наголошується в документі.

Міністри вважають, що пріоритетним завданням має стати робота над пошуком рішень щодо створення української армії, взаємосумісної з країнами-членами та НАТО, здатної захистити Україну зараз і стримувати подальші атаки в майбутньому.

"Ми підтверджуємо, що нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого та довготривалого миру відповідно до міжнародного права, викладеного в Статуті ООН і його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться в документі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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