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АНАЛІТИКА

Остін розповів про зустріч Ради Україна-НАТО

 

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав "продуктивною" зустріч Ради Україна-НАТО у четвер, на якій Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter.

Остін зазначив, що зустріч Ради Україна-НАТО з Умєровим була "продуктивною".

"Ми зберігаємо налаштованість підтримувати Україну в обороні та надати необхідну їй допомогу, щоб взяти гору... Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", - зазначив очільник Пентагону, не розкриваючи інших деталей.

Міністр оборони України Рустем Умєров стверджує, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.

Також він після зустрічі з норвезьким колегою у межах засідання Ради Україна-НАТО анонсував прибуття в Україну "найближчим часом" шести винищувачів F-16, переданих Норвегією.

Президент США Джо Байден на зустрічі з канцлером Німеччини у Берліні наголосив, що успіх Росії у війні буде коштувати Заходу дорожче, ніж ціна підтримки України.
Ключові теги: США
 

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