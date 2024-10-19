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Україна та Британія втретє поговорили про угоду про 100-річне партнерство
23:45 18.10.2024 |
Представники України та Великої Британії провели третій раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про "перехід до сильнішого та глибшого партнерства".
Як пише "Європейська правда", про це в п'ятницю, 18 жовтня, повідомив Офіс президента.
Третій раунд переговорів з українського боку проводив заступник керівника ОП Ігор Жовква.
Сторони обговорили зміни до проєкту документа, погодили його структуру та "відзначили суттєвий прогрес у погодженні ключових розділів", йдеться в повідомленні.
Делегації України та Британії також затвердили графік подальших кроків для роботи над текстом угоди про партнерство.
"Це буде історичний договір, що закріпить основні напрями нашої співпраці на тривалий період - від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - прокоментував Жовква.
Нагадаємо, про наміри укласти угоду про 100-річне партнерство між Україною і Британією йшлося під час візиту у травні колишнього британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона.
До того ще у січні експрем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
Майбутня угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.
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