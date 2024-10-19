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АНАЛІТИКА

«Час прокидатись»: Сибіга закликав Захід відреагувати на ризик залучення військових КНДР у війну

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що можливе надання Північною Кореєю Росії своїх військових для війни проти України потребує серйозної реакції Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

Сибіга наголосив, що на боці Росії можуть почати воювати регулярні військові КНДР, не завербовані добровольці.

"Євроатлантична спільнота має прокинутись і усвідомити, що КНДР вже вторгається у Європу поруч з Росією, і діяти невідкладно. Росія здійснила серйозну ескалацію агресії, залучаючи КНДР на рівні сторони у війні. Вимагаємо негайної і сильної реакції євроатлантичної спільноти і всього світу", - заявив Андрій Сибіга.

Він продовжує, що найкращою відповіддю була би повна підтримка запропонованого Україною "плану перемоги".

"Росія розширює війну. У відповідь партнери мають посилити військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети і дрони над Україною. Дати запрошення у НАТО. Посилити інвестиції в ОПК України. Дійте!", - закликав Сибіга.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

США висловили стурбованість звістками про те, що північнокорейських військових можуть долучити до війни проти України на боці Росії.

Генсек НАТО Марк Рютте 16 жовтня казав, що не може підтвердити участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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