Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

СтратКом оприлюднив кадри, на яких видно, як північнокорейські війська переодягаються в російське спорядження

 

Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Мінстерства культури та стратегічних комунікацій України розповсюдив кадри, на яких видно, як північнокорейські війська переодягаються в російське спорядження.

Відео підписано: "Ексклюзив - Нові кадри з Сергіївського полігону, на яких видно, як північнокорейські війська переодягаються в російське спорядження, готуючись до відправки в Україну".


Раніше в п'ятницю також повідомлялося, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 тис. спецпризначенців для війни проти України.

Раніше повідомлялося, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що до 1 листопада майже 11 тис. північнокорейських солдатів будуть готові воювати в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2308
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 44,7272
  0,0665
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8835  0,02 0,04 41,5278  0,02 0,04
EUR 44,5717  0,14 0,31 45,3143  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1950  0,05 0,13 41,2250  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес