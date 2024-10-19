СтратКом оприлюднив кадри, на яких видно, як північнокорейські війська переодягаються в російське спорядження

Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Мінстерства культури та стратегічних комунікацій України розповсюдив кадри, на яких видно, як північнокорейські війська переодягаються в російське спорядження.

Відео підписано: "Ексклюзив - Нові кадри з Сергіївського полігону, на яких видно, як північнокорейські війська переодягаються в російське спорядження, готуючись до відправки в Україну".





Раніше в п'ятницю також повідомлялося, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 тис. спецпризначенців для війни проти України.

Раніше повідомлялося, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що до 1 листопада майже 11 тис. північнокорейських солдатів будуть готові воювати в Україні.