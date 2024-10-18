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АНАЛІТИКА

У застосунку «Резерв+» з'явилася функція рекрутингу: вже є понад 4000 посад

23:13 18.10.2024 |

Політика, Україна

У застосунку «Резерв+» з&apos;явилася функція рекрутингу: вже є понад 4000 посад

 

У мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стала доступна функція рекрутингу. Про це повідомило Міністерство оборони.

Завдяки співпраці з платформою з працевлаштування Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони. Зараз там понад 4000 посад, і кількість щодня зростає.

Новий сервіс дає можливість знайти бригаду, в яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.

"Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Для пошуку вакансії у Резерв+ необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями - на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще, додала Черногоренко.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включно з інформацією про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

Оновлена версія Резерв+ із сервісом рекрутингу вже доступна для завантаження в App Store та Play Market.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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