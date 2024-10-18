Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО готується до зменшення ролі США в підтримці України після виборів, - CNN

 

Представники НАТО заявляють, що готуються до того, що США відіграватимуть меншу роль. Особливо після проведених виборів президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не можемо очікувати, що США продовжуватимуть брати на себе непомірний тягар у підтримці України... тому генеральний секретар хоче, щоб НАТО відігравала провідну роль у наданні безпекової допомоги, а не один союзник перекладав на себе цю роль", - заявив високопоставлений представник НАТО.

Він також зауважив, що Європа має зробити ще більший крок уперед.

За даними видання, потенційна перемога Трампа поставила під сумнів майбутнє американської допомоги Україні. Минулого місяця колишній президент відмовився сказати, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, і назвав українського президента Володимира Зеленського "комівояжером", якому "не слід було дозволяти починати цю війну".

"Я дуже стурбований... Оптимізм - це не те слово, яким я б описав ситуацію в Україні зараз", - сказав представник НАТО.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте днями заявив, що у всіх членів НАТО є бажання та воля надати Україні все необхідне, щоб продовжувати боротьбу з агресією Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2308
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 44,7272
  0,0665
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8835  0,02 0,04 41,5278  0,02 0,04
EUR 44,5717  0,14 0,31 45,3143  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1950  0,05 0,13 41,2250  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес