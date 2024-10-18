Швеція приєднується до ІТ-коаліції та посилює підтримку України - Міноборони

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у п'ятницю, 18 жовтня, підписав декларацію про приєднання Швеції до ІТ-коаліції, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Це важливий крок щодо зміцнення нашої співпраці", - прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Він наголосив, що Швеція продовжує надавати військову допомогу, зокрема, працює над переданням Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

"Також обговорили з паном Йонсоном можливості посилення Повітряних сил України та навчання одного з наших підрозділів", - додав Умєров.

Крім того, повідомив він, Україна зацікавлена в розвитку взаємодії в таких сферах, як телекомунікації та співпраця зі шведськими оборонними компаніями.