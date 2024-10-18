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Канада надасть Україні військову допомогу на 50 млн доларів
17:34 18.10.2024 |
Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (47 млн доларів США). Він включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пакет допомоги, в рамках якого також виділяються гроші на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.
"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", - заявив міністр оборони Білл Блер.
Канада, один із найпослідовніших прихильників Києва на міжнародному рівні, минулого місяця заявила, що передасть Україні 80 840 надлишків невеликих неозброєних ракет класу "повітря-земля", а також 1300 боєголовок.
З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада виділила 4,5 млрд канадських доларів на військову допомогу.
Зазначимо, Канада у жовтні виділила Україні кредит на 400 млн. канадських доларів (300 млн. доларів США). Канада входить до п'ятірки найбільших донорів бюджетної підтримки України з лютого 2022 року.
З початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка від Канади становить 5,4 млрд доларів. 2024 року Канада вже виділила 1,9 млрд доларів кредитів.
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