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АНАЛІТИКА

Канада надасть Україні військову допомогу на 50 млн доларів

 

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (47 млн доларів США). Він включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пакет допомоги, в рамках якого також виділяються гроші на навчання українських військ, є частиною військового фінансування у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, обіцяного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у липні.

"Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу", - заявив міністр оборони Білл Блер.

Канада, один із найпослідовніших прихильників Києва на міжнародному рівні, минулого місяця заявила, що передасть Україні 80 840 надлишків невеликих неозброєних ракет класу "повітря-земля", а також 1300 боєголовок.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада виділила 4,5 млрд канадських доларів на військову допомогу.

Зазначимо, Канада у жовтні виділила Україні кредит на 400 млн. канадських доларів (300 млн. доларів США). Канада входить до п'ятірки найбільших донорів бюджетної підтримки України з лютого 2022 року.

З початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка від Канади становить 5,4 млрд доларів. 2024 року Канада вже виділила 1,9 млрд доларів кредитів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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