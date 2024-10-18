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АНАЛІТИКА

Рютте: Питання запрошення України до НАТО не було основною темою обговорення на Раді Україна-НАТО

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що питання запрошення України до членства в Альянсі не було основним для обговорення під час засідання Ради Україна-НАТО.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн - членів Організації Північноатлантичного договору, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна". "Ми всі знаємо, що Україна стане членом НАТО, тому питання в тому, коли саме (стане членом НАТО - ІФ-У) і коли відбудеться запрошення. Але це не було головним питанням учорашніх дебатів", - повідомив Рютте.

Як відомо, у четвер президент України Володимир Зеленський представив у Брюсселі План перемоги, першим пунктом якого є запрошення України до НАТО. Він також узяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО.

За його словами, головною темою обговорення було надання масштабної військової допомоги Україні. "Ми бачили оголошення вчора Австралії, США зовсім недавно, Німеччини за кілька днів до цього. Багато інших союзників ще надають масштабну допомогу Україні. І це триватиме. Як я сказав учора, Володимиру Путіну було б неправильно радити думати, що ми відмовимося від цього. Ні, ми продовжимо це робити, поки це необхідно. І це було головним фокусом учорашніх дебатів", - деталізував генсек НАТО.

Рютте також повідомив, що це питання обговорюватимуть.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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