Байден обіцяє не залишити Україну без підтримки взимку

Зимовий сезон видасться важким для України, і союзники Києва не повинні залишити його без підтримки, заявив президент США Джо Байден.

"Зима буде складною, але нам не можна здаватися. Ми маємо зберігати підтримку, продовжувати рухатися вперед, доки Україна не доб'ється чесного тривалого миру, що відповідає положенням Статуту ООН", - сказав Байден у п'ятницю в Берліні.

Він подякував владі Німеччини за допомогу Україні.

Байден прибув до ФРН обговорити теми України та Близького Сходу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.